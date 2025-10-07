La Reggina lo aveva descritto come un gran colpo, ma ora è finito in Prima Categoria: Di Venosa torna nella sua Locri

Lo avevano annunciato come uno dei migliori, titolari, dal futuro importante, proveniente dalla Lazio e dal futuro roseo, tant’è che gli avevano fatto firmare un biennale. Dopo qualche settimana però, e dopo non aver mai visto il campo, Di Venosa ha detto addio alla Reggina ed è andato a finire addirittura in Prima Categoria, tornando nella sua città, Locri, la cui squadra è ripartita da qualche categoria più giù dopo la mancata iscrizione in Eccellenza. E’ stato lo stesso giocatore ad annunciarlo sui social, pubblicando un’immagine alla prima con la nuova maglia e scrivendo: “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”.