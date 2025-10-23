“La Reggina è stata uccisa”, i tifosi e i limiti della fede: “non andate allo stadio, mi viene il disgusto”

Il periodo storico vissuto dalla Reggina è tra i più tristi e deludenti, probabilmente il più basso in oltre 110 anni. Ieri la quinta sconfitta stagionale, la terza interna in un mese. In Serie D. “Granillo” violato da Nocerina, Vigor Lamezia, Gelbison, lì dove vent’anni fa giocavano Juventus, Milan, Inter. E a volte perdevano pure. In tanti, in queste settimane, stanno criticando la proprietà, chi l’ha scelta, tutto il contesto di mediocrità di questi due anni. Anche Augusto Favaloro, in un lungo post sui social, ha detto la sua.

“Oggi parleremo dei limiti della fede. Iniziamo dalla fede calcistica.

La Reggina è stata uccisa. Vedervi con le vene di fuori per Reggina-Nocerina mi fa venire il disgusto. Non dovreste andare allo stadio. Hanno violentato la vostra Fede. Soltanto con uno stadio sempre e completamente vuoto, forse potrebbe cambiare qualcosa. La mia generazione è cresciuta con le architetture di Pirlo, la classe di Baronio, la rabbia di Vargas, le geometrie di Cozza. La mia generazione ha avuto il cervello spalancato dalla lungimiranza di Foti e ha conquistato l’Italia. Il calcio è sempre espressione di una Nazione e di una città. La mia generazione è anche quella dei grandi professionisti che adesso sono medici, imprenditori, architetti, naturalmente fuori di qui. Se mandate i vostri figli a vedere Reggina Nocerina, non è un atto di fede, è una barbarie che probabilmente li condizionerà nelle scelte di ogni giorno” ha scritto.

“Ci rivedremo quando farete le persone serie”

“La Reggina ha una storia tale che già dopo Gallo, Inzaghi e le varie schifezze, se foste stati veri tifosi, non vi sareste neanche dovuti più avvicinare al Granillo. Stop. Ci rivediamo quando farete le persone serie. Chiaramente i calciatori hanno lo zero per cento di responsabilità, come i tifosi. Ma chi ha permesso tutto questo andrebbe sottoposto a pubblico processo. Tornando alla Fede. La Fede è pericolosa. A volte si resta per forza legati a cose, persone e situazioni che non ti appartengono più. Da qui nascono liti familiari, divorzi o addirittura episodi ben più gravi. È la fede cieca nel Dio che ti ha inculcato la tua religione ad impedirti di esplorare l’altro o di conoscere, magari, un Dio differente che non vuole un controllo su di te, non vuole che tu ti senta in colpa ma ti vuole soltanto felice. Io ho fede nell’apertura mentale” continua Favaloro.

“Ho un Dio, una famiglia, grandi amici e una squadra del cuore ma sono pronto a metterli in discussione come faccio con me stesso. Forse ho Fede soltanto nella Verità ma per raggiungere la Verità è necessario aprirsi a ciò che ci è nascosto, sconosciuto. È necessario un atto rivoluzionario che vada oltre la Fede. Cosa intendo dire con questo? La Reggina è tutto per voi, la cosa più bella del mondo e sarà per sempre tutto ma loro lo sanno… Finché sapranno che la sostenete nel bene e nel male continueranno a farle del male. Come succede nei matrimoni: “Promettete che sarete sempre insieme, in salute e in povertà, nel bene e nel male”. Si ok ma se in casa abbiamo una vita di inferno o uno dei due si innamora di un’altra persona il giochino finisce. Finendo quel gioco, entrambe le persone hanno la possibilità di capire dove hanno sbagliato e possono migliorare. Se avessero avuto solo Fede si sarebbero rovinate la vita”.

“Smettetela di andare allo stadio fino a che la Reggina non avrà una cordata seria”

“Bene, smettetela di andare allo stadio finché la Reggina non avrà dietro una cordata seria, qualcuno con tantissimi soldi ( guardate i Presidenti di Vicenza o Feralpisalò, milionari che hanno sudato in serie C nonostante i soldi). A quel punto vedrete che le cose cambieranno. Però, s’nci turnati a casa a vostra mugghieri dopu c’ vi misi i corna 100 voti, vostra mugghieri v’menti i corna atri 100 voti. Capito bro?” conclude.