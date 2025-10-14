La Reggina, Ballarino, le supercazzole e l’amara ironia di Auspici: “rescindiamo noi, io ci sto pensando…”

“Si vede che hanno messo tutto a posto. Si era partiti con l’intenzione di cambiare le cose, ma siccome lui comanda allora tremavano tutti, li immagino a Barillà e Porcino a tremare. Perché comanda Ballarino, mica Barillà… Il tifoso reggino non vuole capire che è tutto a posto, eh. Vi attaccate al comunicato: rescissioni, esonero Trocini. Perché questa società non può cacciare nessuno, se ne devono andare loro, è educazione”. E’ come sempre ironico, ma con un sarcasmo amaro e deluso, Alfredo Auspici, nel suo consueto video quotidiano social.

Commentando gli ultimi giorni folli in casa Reggina, dopo l’assurda dichiarazione di Ballarino e il “comunicato-fuffa” di ieri, ha lanciato un invito – anche questo amaro – sul tema rescissioni: “per quanto riguarda le rescissioni, menomale, sono rimasti tutti. Non ha rescisso nessuno neanche dei dirigenti. Se volete proprio qualche rescissione, io dico: quando vi decidere tutti quanti, me lo dite e rescindiamo noi. Secondo me qualcuno deve rescindere, io ci sto pensando. Rescindiamo noi…”. Il video si è concluso con uno spezzone del noto film “Amici miei”, ovvero la storica scena delle supercazzole con Ugo Tognazzi protagonista.