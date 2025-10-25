La reggina Anna Morabito conquista il titolo mondiale di ParaPowerlifting in Egitto

L’Associazione “Terra dei Primi” esprime “grande gioia e soddisfazione per la straordinaria impresa di Anna Morabito, atleta paralimpica che ha conquistato il titolo mondiale di ParaPowerlifting ai campionati internazionali tenutisi al Cairo, in Egitto”. “Anna è amica e sostenitrice convinta della “Terra dei Primi” e lo ha dimostrato in occasione della presentazione dell’associazione che si è svolta a luglio a Martone, quando con la sua autorevole partecipazione ha voluto portare la preziosa testimonianza di chi non si arrende mai nonostante le difficoltà quotidiane. La sua vittoria rappresenta non solo un traguardo sportivo di altissimo livello, ma anche un messaggio potente di inclusione, resilienza e speranza”, così Pino Trimboli, componente e anima dell’associazione che ha sede operativa a Martone.

L’associazione Terra dei Primi “rinnova il proprio sostegno alle iniziative che promuovono valori di inclusione e pari opportunità, e auspica di poter condividere con Anna nuovi momenti di incontro e testimonianza sul territorio”.