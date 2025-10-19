La Puliservice Volley Reggio Calabria fa due su due: vittoria in trasferta a Gioia Tauro

La Puliservice Reggio Calabria, nuova realtà in rosa del volley calabrese legata al progetto Sportspecialist, continua la sua striscia positiva e fa due vittorie in due partite. Dopo aver battuto 3-0 a zero Filadelfia, è arrivato un successo, palpitante e combattuto in casa del Ital Soft. Sabato pomeriggio le amaranto allenate dai Mister Giglietta ed Azzarà hanno conquistato un’importante vittoria in trasferta a Gioia Tauro in una sfida combattutissima contro le agguerrite atlete locali, conclusasi sul punteggio di 3-2.

I parziali raccontano una partita dal andamento altalenante: 27-29, 25-13, 25-23, 23-25, 15-12. Non è stata una partita esteticamente bella, caratterizzata da tanti errori reciproci che hanno segnato l’incontro. La Puliservice e il mister Giglietta sanno di dover lavorare ancora sodo, ma portano a casa una vittoria importante e sofferta che fa gruppo, morale e classifica in queste prime battute di torneo.

In casa amaranto c’è tanto da lavorare, ma il dato positivo è ovviamente il nuovo successo che conferma l’ottavo avvio di campionato.

In un campionato competitivo come questo, con una composizione e formula articolata e particolare, le ragazze di Reggio Calabria hanno rischiato tanto, ma hanno mostrato buona capacità di reazione nei momenti decisivi, pur sapendo di poter fare molto di più.

Il prossimo appuntamento per la Puliservice è per sabato 25 ottobre alle ore 19, quando le amaranto sfideranno la forte New Teosidos. La partita sarà trasmessa in diretta sulla tv ufficiale Reggio TV