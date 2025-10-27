La proposta a Ryanair: “un volo Copenaghen-Reggio Calabria per un ponte tra due mondi, una connessione culturale ed economica tra Nord e Sud Europa”

“Negli ultimi anni, la Danimarca – e in particolare Copenaghen – è diventata una delle capitali europee più vivaci, moderne e ricche di opportunità. Una città che unisce sostenibilità, architettura e qualità della vita come poche altre in Europa. Ma dietro questa immagine da cartolina, c’è anche una comunità sempre più numerosa di calabresi e siciliani che qui hanno costruito una nuova vita, portando con sé la cultura, la professionalità e il calore del Sud”. E’ questa la segnalazione di un lettore di StrettoWeb, Sebastiano Erbi.

“Eppure, per tutti loro – e per chi dal Sud desidera visitare la capitale danese – manca ancora un collegamento diretto tra Copenaghen e Reggio Calabria. Una tratta che, a pensarci bene, avrebbe tutte le ragioni per esistere. Chi vive o lavora in Danimarca conosce bene la difficoltà di raggiungere la Calabria: voli con scali, ore di attesa, coincidenze perse e costi spesso proibitivi. Un volo diretto operato da una compagnia come Ryanair potrebbe cambiare tutto”.

“L’utenza, infatti, non sarebbe affatto scarsa. Oltre agli studenti universitari che viaggiano più volte l’anno, c’è un numero crescente di residenti permanenti che tornano regolarmente in Calabria per visitare la famiglia. Ma soprattutto, esiste una grande comunità di operai e tecnici specializzati calabresi e siciliani impegnati in alcuni dei progetti infrastrutturali più importanti della Danimarca – tra cui ponti, ospedali e linee metropolitane”.

“Molti di loro rientrano in Italia nei fine settimana o durante le pause di lavoro: basti pensare che, se solo questi lavoratori avessero un collegamento diretto, riempirebbero facilmente un intero aeromobile ogni settimana. Un volo Copenaghen–Reggio Calabria non sarebbe dunque solo una comodità, ma una vera connessione culturale ed economica tra il Nord e il Sud d’Europa”.

“Inoltre, aprire questa tratta significherebbe anche valorizzare la Calabria come destinazione turistica, offrendo ai viaggiatori danesi la possibilità di scoprire le nostre coste, i nostri borghi e le nostre eccellenze gastronomiche senza la fatica di scali e coincidenze. Oggi Copenaghen è tra le mete più ambite dai turisti europei e mondiali. Collegarla direttamente alla Calabria significherebbe costruire un ponte nuovo – non fatto di cemento, ma di opportunità. È una richiesta semplice, concreta e piena di buon senso: un volo diretto CPH–REG e REG–CPH, per unire due mondi che, in fondo, hanno molto più in comune di quanto sembri”.