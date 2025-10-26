La Pro Loco di Amendolara attiva un servizio di telecardiologia sul territorio dell’Alto Ionio cosentino

Sempre più spesso il mondo del volontariato e il terzo settore diventano la risposta fattiva a quella domanda di servizi che il territorio non può dare, in una dinamica di mutua collaborazione con le istituzioni finalizzata alla cura e tutela dei cittadini. In ambito sanitario questo aspetto si accentua ulteriormente, tenendo conto delle mille difficoltà che vivono realtà che, per l’orografia del territorio e per la mancanza di servizi, sono penalizzate, a partire dalle piccole comunità o dai borghi montani.

Vivere, investire, creare turismo che generi indotto e permetta alle comunità di continuare a crescere e di ritornare a fiorire, diviene complesso se i propri luoghi del cuore sorgono presso coordinate alle quali curarsi e, soprattutto, applicare i fondamentali principi della prevenzione diviene ogni giorno più difficile. Alla luce di questa analisi, la Pro Loco di Amendolara ha scelto di dare vita ad un progetto di telemedicina, con particolare attenzione alla telecardiologia, sfruttando le nuove tecnologie per far fronte a problemi atavici.

TeleSalute

Il progetto, denominato TeleSalute, finanziato dalla Regione Calabria con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali” nasce grazie all’intercettazione dei fondi derivanti dal bando “Sostegno di progetto di rilevanza locale promossi da organizzazioni del terzo settore 2022/2024”.

In collaborazione con il Comune di Amendolara, la Pro Loco Amendolara darà vita ad un servizio di telemedicina presso il municipio cittadino, al piano terra dell’edificio.