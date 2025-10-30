La portaerei Trieste risale le acque dello Stretto di Messina: immagini spettacolari da Reggio Calabria

La portaerei Trieste della Marina Militare è transitata poco fa nello Stretto di Messina offrendo uno spettacolo imponente visibile da entrambe le sponde. La nave è lunga circa 245 metri larga 47 e ha un dislocamento di oltre 33 mila tonnellate può imbarcare elicotteri e velivoli a decollo corto e atterraggio verticale come gli F35B oltre a truppe mezzi da sbarco e veicoli militari è dotata di un moderno ospedale di bordo e può operare anche in missioni umanitarie o di soccorso. La Trieste è la più grande e avanzata unità della flotta italiana ed è entrata ufficialmente in servizio nel 2025 il suo passaggio nello Stretto conferma la centralità del Mediterraneo per le operazioni e la presenza della Marina Militare.