La moglie di Barghouti a Trump: “liberi mio marito e avrà partner di pace a Gaza”

Nella giornata di ieri, Donald Trump ha ammesso di star riflettendo sulla possibile liberazione di Marwan Barghouti, detenuto da 23 anni in Israele. Attraverso il “Time”, Fadwa Barghouti, moglie di Marwan Barghouti, ha rivolto un appello al presidente USA chiedendogli di liberare il marito, storico esponente di al-Fatah. “Signor Presidente, la attende un vero partner, qualcuno che può aiutarla a realizzare il sogno che condividiamo di una pace giusta e duratura nella regione”, ha scritto Fadwa Barghouti affermando che il marito sarebbe pronto a collaborare con Trump per un Medio Oriente pacificato.

”Per il bene della libertà del popolo palestinese e della pace per tutte le generazioni future, contribuisca a liberare Marwan Barghouti“, ha aggiunto la moglie di Barghouti in una nota.