La Messina senza Ponte sullo Stretto è anche “senza stazione”: i disagi per viaggiare in treno e la pepata di cozze “alla faccia di Elly Schlein”

Il Senatore siciliano della Lega Nino Germanà, grande sostenitore del Ponte sullo Stretto e sempre molto attivo sui social, ha evidenziato i disagi di un messinese in una città – la sua – che ha definito “senza stazione”. Questo, nell’ottica dei “trasporti lenti” fino a Villa San Giovanni, degli orari complicati e di tanto altro ancora. Arrivati a Villa, però, ci si rincuora con un bel pranzo in una trattoria, “alla faccia di Elly Schlein e dei suoi 20 minuti”, la battuta di Germanà rispetto a dichiarazioni di un po’ di tempo fa da parte del segretario del PD, che disse che per attraversare lo Stretto non serviva il Ponte perché “bastano 20 minuti”.

Di seguito il post di Nino Germanà: “Messina città senza Stazione. Sapete che un Messinese per andare a Napoli o a Roma deve salire sul treno a Villa San Giovanni ? Messina è l’unica delle 14 città metropolitane che ha questo disagio. Oggi per prendere l’interCity 724 delle 14,50 Villa San Giovanni – Napoli Centrale sono stato costretto a prendere l’aliscafo delle 13,10. Quasi 2 ore per raggiungere la condizione da isolano isolato a viaggiatore Italiano normale.

“Ma c’è l’aspetto positivo a 100 metri dalla stazione di Villa c’è la trattoria Marconi dove con 22 euro ho mangiato pepata di cozze e tonno scottato e con un buon bicchiere di vino ho brindato alla faccia di Elly Schlein e dei sui 20 minuti. Intanto a Reggio Calabria la Lega ha superato il 15 %!”.