La Lega si riorganizza in Sicilia: presentazione dei nuovi dipartimenti tematici

“La Lega si struttura in Sicilia e presenta i nuovi Dipartimenti tematici del partito. Domani, giovedì 9 ottobre, alle ore 11:00, presso l’Hotel Giardino Inglese (Via della Libertà, 63) a Palermo, si terrà una conferenza stampa alla quale prenderanno parte Armando Siri, coordinatore nazionale dei Dipartimenti Lega, Nino Germanà, segretario regionale della Lega e Giovanni Cafeo, coordinatore regionale dei Dipartimenti Lega. “L’istituzione dei Dipartimenti rappresenta un momento chiave per l’azione politica della Lega in Sicilia – afferma il senatore Nino Germanà, segretario regionale della Lega.

“Con la nuova organizzazione del partito costituiremo dei veri e propri laboratori di idee e proposte, con l’obiettivo – prosegue Germanà – di analizzare in profondità le principali questioni strategiche per il futuro della regione elaborando soluzioni concrete e programmatiche. I Dipartimenti saranno il punto di riferimento del partito per il dialogo con le categorie produttive, gli ordini professionali, il mondo dell’associazionismo e i cittadini”.

Nel pomeriggio di domani il senatore Armando Siri sarà poi a Siracusa per presentare il suo ultimo libro, “A tutto c’è un perché”. L’evento si terrà alle ore 18:00 presso la sala conferenze dell‘Hotel Parco delle Fontane, in Viale Scala Greca, 325. L’incontro, che promette di offrire profondi spunti di riflessione sull’impatto della tecnologia nella società contemporanea, si aprirà con un intervento del segretario regionale della Lega Nino Germanà. Il volume di Siri, sottotitolato “99 risposte che l’intelligenza artificiale non ti saprà dare”, affronta temi di grande attualità, interrogandosi sul ruolo dell’essere umano e sui valori fondamentali in un’epoca dominata dagli algoritmi. Non un saggio politico, ma una riflessione che tocca la filosofia, l’etica e la spiritualità, cercando di trovare risposte a quelle domande esistenziali che la tecnologia non può esaurire.”