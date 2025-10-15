La Lega cresce in Sicilia: nuovi ingressi a Palermo, Catania e Gela

“Il progetto politico della Lega riscuote tantissime attenzioni e la conferma delle nuove adesioni in Sicilia è il segnale inequivocabile che stiamo crescendo con una presenza sempre più capillare. Do il benvenuto al Vice presidente del Consiglio comunale di Palermo Giuseppe Mancuso che da oggi fa parte anche del nostro gruppo consiliare a Sala delle Lapidi. La sua adesione permette alla Lega di guardare al futuro di Palermo con la consapevolezza che stiamo creando una comunità politica sempre più forte e in grado di incidere sullo sviluppo della Città.”

“In questi ultimi giorni abbiamo avuto il piacere di accogliere anche i consiglieri comunali di Catania Andrea Barresi e Paola Parisi,e la consigliera comunale di Gela Antonella Di Benedetto. Siamo attrattivi e la determinazione con la quale portiamo avanti le nostre idee sia nel governo nazionale che in quello regionale ci sta dando il riscontro positivo che ci attendevamo. Oggi la Lega è sempre più il partito dei territori. Gli elettori hanno compreso lo sforzo che stiamo facendo per fare della Sicilia una regione in cui infrastrutture, mobilità e sviluppo non siano chimere, ma realtà concrete”. Lo afferma Nino Germanà, senatore e segretario regionale della Lega in Sicilia.