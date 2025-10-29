La Federal Reserve taglia i tassi dello 0,25%

La Federal Reserve ha tagliato i tassi di interesse dello 0,25%, portando l’intervallo al 3,75%-4,00%. Il taglio segue quello analogo di settembre, con i costi di finanziamento ridotti ora al livello più basso dal 2022. Il Fomc “valuterà attentamente i dati in arrivo, l’evoluzione delle prospettive e l’equilibrio dei rischi”, sottolineando che “il Comitato sarà pronto ad adeguare l’orientamento della politica monetaria, se del caso, qualora emergessero rischi che potrebbero ostacolare il raggiungimento degli obiettivi del Comitato”.

“Le valutazioni del Comitato terranno conto di un’ampia gamma di informazioni, tra cui dati sulle condizioni del mercato del lavoro, pressioni inflazionistiche e aspettative di inflazione, nonché sviluppi finanziari e internazionali”, puntualizza il Fomc.