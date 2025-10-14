“La cura negata”, evento sulla sanità nel piazzale antistante l’Ospedale “Tiberio Evoli” di Melito Porto Salvo

Sabato 18 ottobre 2025, alle ore 10:00, si terrà a Melito Porto Salvo, nel piazzale antistante l’Ospedale “Tiberio Evoli”, il Salotto Civico “La Cura Negata”, un evento pubblico promosso da Capo Sud Channel per accendere i riflettori sul diritto alla salute e sull’accesso alle cure nel territorio Melitese e dell’Area Grecanica. L’iniziativa, pacifica e apartitica, nasce come spazio di confronto e testimonianza tra cittadini, operatori sanitari, istituzioni, associazioni e studenti. Un momento di dialogo aperto, civile e documentato, per dare voce a una comunità che da anni attende risposte concrete.

Sul palco si alterneranno interventi moderati da giornalisti e professionisti dell’informazione, con la partecipazione di esperti del settore sanitario, rappresentanti del mondo scolastico, della Chiesa e del

volontariato. Tra gli altri, è stata invitata a partecipare la Direttrice Generale dell’ASP di Reggio Calabria, Dott.ssa Lucia Di Furia.

Sono previsti inoltre la presenza dei Sindaci dei Comuni dell’Area Grecanica, accompagnati dai rispettivi Consigli Comunali, e delle delegazioni scolastiche del territorio. Il Salotto Civico sarà documentato e trasmesso da Capo Sud Channel, con copertura stampa e diffusione multimediale.