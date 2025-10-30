La Corte dei Conti, quella che dice no al Ponte sullo Stretto ma sì a Superbonus e 80 euro di Renzi. Belpietro: “lì non se ne erano accorti…”

“Questa Magistratura contabile, che oggi si preoccupa del Ponte sullo Stretto, non si è mai preoccupata di una serie di altre spese. Non si è mai opposta neanche al Superbonus, che ha svuotato le casse delle strette e le ha rese in condizioni drammatiche. E non si è opposta neanche alle tante mancette elettorali che nel passato furono distribuite dai vari Governi, tra i quali i famosi 80 euro di Renzi. Non avevano copertura, ma stranamente la Corte dei Conti, questi magistrati contabili, non se ne sono accorti”. Così Maurizio Belpietro a Rete 4, su Real Politik, commenta la decisione della Corte dei Conti sul Ponte sullo Stretto.

Il giornalista evidenzia – appoggiando la linea del condizionamento politico, avanzata dall’area di centro destra – che gli stessi Magistrati della Corte dei Conti non abbiano usato la stessa attenzione per situazioni come Superbonus o 80 euro di Renzi.