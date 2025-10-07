La Cisl Area Metropolitana di Reggio Calabria augura buon lavoro a Occhiuto: “questi i temi da affrontare ora con urgenza”

Gli auguri della Cisl Area Metropolitana di Reggio Calabria al riconfermato Presidente Roberto Occhiuto e al Consiglio Regionale

occhiuto
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

“A nome della CISL dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria, desidero rivolgere un sentito augurio di buon lavoro al Presidente della Regione Calabria, on. Roberto Occhiuto, riconfermato alla guida della nostra terra, e a tutti i componenti del Consiglio regionale”. Ad affermarlo è Nausica Sbarra, Segretaria Generale CISL dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria, sottolineando come la nuova Legislatura rappresenti un’occasione importante per rafforzare il dialogo istituzionale e rispondere concretamente ai bisogni delle comunità calabresi.

“I temi da affrontare con urgenzaprecisa la Segretaria della CISL dell’Area Metropolitana – riguardano lo sviluppo economico, le infrastrutture e la viabilità, la sanità, l’occupazione, il welfare e l’attenzione alle aree interne, ambiti fondamentali per costruire un futuro di dignità e crescita condivisa. La nostra organizzazione – conclude Nausica Sbarra – sarà al fianco delle istituzioni ogni volta che si lavorerà con responsabilità e visione strategica, per rendere la Calabria un territorio più giusto, moderno e competitivo”.

