La Calabria in primo piano su Rai 1: un viaggio tra bellezze e cultura a “Ballando con le Stelle”

Le immagini più suggestive della regione, dai borghi storici ai paesaggi mozzafiato, raccontano la Calabria in un emozionante speciale durante la serata di sabato

ballando con le stelle in calabria

La Calabria sarà presente nella prima serata del sabato di Rai 1, stasera a “Ballando con le Stelle” con una selezione video di immagini della regione. L’iniziativa é realizzata nell’ambito della convenzione tra Rai Com e Regione Calabria – dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission. Al termine della sfida delle Stelle, andrà in onda il secondo appuntamento con “Ballando On The Road”. Protagoniste, la Calabria e le sue bellezze.

Si parte con la vista aerea del borgo di Badolato, con le immagini del Codex Purpureus Rossanensis, con l’opera di Umberto Boccioni alla Galleria nazionale di Cosenza.

A raccontare la Calabria sono anche gli scatti del Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium  a Roccelletta di Borgia (Cz), del porticciolo di Catanzaro, della costa ionica nelle cui acque furono ritrovati i Bronzi di Riace, della statua della Minerva ad Arena dello Stretto (Rc), del teatro Cilea di Reggio Calabria. E ancora le immagini del Collezionista di Venti, opera di Edoardo Tresoldi a Pizzo Calabro (Vv), del tramonto sulla spiaggia di Palmi (Rc), di Arcomagno sulla costa tirrenica cosentina, del tramonto a Pietragrande (Cz).

