La Calabria esulta su Rai 1: serata fortunata ad “Affari Tuoi”, vinti 300 mila euro

Una serata perfetta, su Rai 1, per la Calabria. Al programma “Affari Tuoi”, infatti, una donna di Praia a Mare ha vinto 300 mila euro. Francesca, infermiera, ha giocato insieme al marito e – dopo una lunga partita – ha potuto esultare insieme al conduttore, Stefano De Martino. Dopo 38 puntate, la donna calabrese è riuscita finalmente a sedersi al tavolo, accettando il cambio alla prima offerta e poi non accettando più alcuna proposta del dottore, neanche quella finale da 200 mila euro. E alla fine ha avuto ragione, visto che nel suo pacco c’erano 300 mila euro; dall’altra parte, 100 mila euro.