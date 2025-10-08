Klaus Davi sottoposto a nuovi controlli cardiologici all’ospedale di Polistena

“L’aveva detto e ha mantenuto la promessa. Reduce da un blitz in Aspromonte per visitare il Santuario di Polsi, ingiustamente definito in passato come ‘il santuario della ‘Ndrangheta’, Klaus Davi ne ha approfittato per effettuare nuovi controlli relativi al suo stato di salute a seguito dello svenimento avvenuto lo scorso 11 maggio a San Ferdinando (Rc). Klaus Davi torna periodicamente all’ospedale di Polistena, in provincia di Reggio Calabria – dove era stato ricoverato in codice rosso a seguito del malore di cinque mesi fa – per monitorare l’andamento del cuore e di tutti i parametri vitali”. Lo afferma in una nota il massmediologo Klaus Davi.

“Lunedì scorso si è sottoposto ai rigorosi esami con la supervisione del primario, il Dottor Carmelo Massimiliano Rao, il celebre cardiologo autore di numerose pubblicazioni apprezzate non solo in Italia. L’ospedale è lo stesso che aveva visitato Elly Schlein lo scorso 11 settembre assieme a Pasquale Tridico durante la campagna elettorale dell’ormai ex candidato alla presidenza della Regione Calabria. Klaus Davi a breve dovrà tornare a Polistena per ulteriori approfondimenti”.