Karate, successo della rappresentativa calabrese ai campionati nazionali di Urbino

Ottimo lavoro per il comitato regionale FIJLKAM ai campionati nazionali di Urbino di Karate

Il team Calabria

Il grande lavoro portato avanti dalla maestra Viola Zangara, presidente e polmone del settore Karate del comitato regionale FIJLKAM (federazione italiana judo lotta karate e arti marziali), unitamente al maestro Luciano Dichiera, cuore pulsante del karate calabrese, si sta vedendo giorno per giorno. Gli straordinari risultati ottenuti la scorsa settimana a Urbino, ai Campionati Italiani a Rappresentative Regionali, lo testimoniano eloquentemente. Infatti, il Team della Calabria ha ottenuto degli eccellenti risultati: Clara Nino (Martial Kroton Ryu) Medaglia d’oro; Lestingi Manuel (Accademia Karate Lamezia) Medaglia d’argento; Gabriele Mariniello (Accademia Karate Lamezia) Medaglia d’argento; Pasquale Pirro (Karate San Marco Argentano) Medaglia di bronzo. Queste straordinarie prestazioni confermano l’ottimo stato di salute del Karate calabrese, ormai da anni, grazie a Dichiera, Zangara e compagni, in forte ascesa.

Il Comitato Regionale Calabrese, a Urbino, è stato rappresentato dalla presidente Zangara e dai maestri: Luciano Dichiera, Commissario Tecnico Regionale; Enrico De Pace, Tecnico CTR; Francesco Veltri, Tecnico CTR; Manuel Lestingi, Tecnico CTR. La rappresentativa atleti, invece, era formata da: Clara Nino, Master -61kg; Manuel Lestingi, Master Kata; ⁠Daniele Renda, Over18 Kata; ⁠Alessia Lorusso, Over18 Kata; MariaLuisa De Pace, Under18 Kata; Francesco Valente, Under18 Kata; Alessio Gallo, Over18 -76kg; Antonio Oliviero, Over17 – 84kg; ⁠Mattia Spadafora, Under18 -55kg; Gabriele Mariniello, Under18 -61kg; Pasquale Pirro, Under18 -68kg; Giovanni Tramontana, Under18 -76kg; Davide Giordano, Under18 +76kg. Per lo strepitoso successo, sono pervenuti i complimenti a tutto il Centro Tecnico Regionale, dal Responsabile Regionale CTR, Maestro Francesco Bellino e dal Presidente del Comitato Regionale FIJLKAM Calabria, Maestro Enzo Migliarese.

Foto podio

