Karate, successo della rappresentativa calabrese ai campionati nazionali di Urbino

Il grande lavoro portato avanti dalla maestra Viola Zangara, presidente e polmone del settore Karate del comitato regionale FIJLKAM (federazione italiana judo lotta karate e arti marziali), unitamente al maestro Luciano Dichiera, cuore pulsante del karate calabrese, si sta vedendo giorno per giorno. Gli straordinari risultati ottenuti la scorsa settimana a Urbino, ai Campionati Italiani a Rappresentative Regionali, lo testimoniano eloquentemente. Infatti, il Team della Calabria ha ottenuto degli eccellenti risultati: Clara Nino (Martial Kroton Ryu) Medaglia d’oro; Lestingi Manuel (Accademia Karate Lamezia) Medaglia d’argento; Gabriele Mariniello (Accademia Karate Lamezia) Medaglia d’argento; Pasquale Pirro (Karate San Marco Argentano) Medaglia di bronzo. Queste straordinarie prestazioni confermano l’ottimo stato di salute del Karate calabrese, ormai da anni, grazie a Dichiera, Zangara e compagni, in forte ascesa.

Il Comitato Regionale Calabrese, a Urbino, è stato rappresentato dalla presidente Zangara e dai maestri: Luciano Dichiera, Commissario Tecnico Regionale; Enrico De Pace, Tecnico CTR; Francesco Veltri, Tecnico CTR; Manuel Lestingi, Tecnico CTR. La rappresentativa atleti, invece, era formata da: Clara Nino, Master -61kg; Manuel Lestingi, Master Kata; ⁠Daniele Renda, Over18 Kata; ⁠Alessia Lorusso, Over18 Kata; MariaLuisa De Pace, Under18 Kata; Francesco Valente, Under18 Kata; Alessio Gallo, Over18 -76kg; Antonio Oliviero, Over17 – 84kg; ⁠Mattia Spadafora, Under18 -55kg; Gabriele Mariniello, Under18 -61kg; Pasquale Pirro, Under18 -68kg; Giovanni Tramontana, Under18 -76kg; Davide Giordano, Under18 +76kg. Per lo strepitoso successo, sono pervenuti i complimenti a tutto il Centro Tecnico Regionale, dal Responsabile Regionale CTR, Maestro Francesco Bellino e dal Presidente del Comitato Regionale FIJLKAM Calabria, Maestro Enzo Migliarese.