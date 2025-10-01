Israele, Sa’ar alla Flotilla: “non è troppo tardi! Consegnate aiuti, ve lo chiede anche la Spagna”

”Anche la Spagna ha chiesto di non proseguire” la missione della Global Sumud Flotilla. Lo sottolinea il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar, affermando che ”da ogni parte chiedono che questa provocazione di Hamas-Sumud cessi”. Rilanciando l’appello diffuso dal ministero degli Esteri italiano e greco, di ‘‘accettare l’offerta del Patriarcato Latino di Gerusalemme di consegnare in sicurezza gli aiuti destinati alla solidarietà con i bambini, le donne e gli uomini di Gaza“, Sa’ar ha affermato che come israeliani ”ci uniamo a questi appelli e ribadiamo: non è troppo tardi”.

”Vi preghiamo di trasferire pacificamente a Gaza tutti gli aiuti di cui disponete attraverso il porto di Cipro, il porto turistico di Ashkelon o qualsiasi altro porto della regione”, ha aggiunto Sa’ar.