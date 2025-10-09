Israele, la lettera da brividi delle famiglie degli ostaggi a Trump: “pensavamo di averli persi per sempre”

Le famiglie degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas, dopo aver ricevuto la notizia della firma dell’accordo di ieri notte, che dà il via alla prima fase del piano di pace, proprio quello relativo al rilascio degli ostaggi, hanno scritto una lunga e commovente lettera all’indirizzo di Donald Trump. Le famiglie israeliane potranno finalmente riabbracciare i propri cari vivi e dare una degna sepoltura ai morti.

La lettera delle famiglie degli ostaggi a Trump

“Caro presidente Trump,

A nome delle famiglie degli ostaggi che hanno sopportato due anni di inimmaginabile oscurità durante la prigionia di Hamas, scriviamo per esprimere la nostra più profonda gratitudine per aver raggiunto l’accordo storico che ha riportato a casa i nostri cari e posto fine a questa guerra. Ci ha restituito ciò che pensavamo di aver perso per sempre.

Finalmente possiamo respirare di nuovo, abbracciare coloro che temevamo di non poter mai abbracciare e dare una degna sepoltura a coloro che abbiamo perso. Ha mantenuto la sua promessa e per questo le nostre famiglie vi saranno per sempre grate. Sappiamo che non si darà pace finché anche l’ultimo ostaggio non sarà riportato a casa.

Saremmo profondamente onorati se lei potesse incontrarci durante la sua prossima visita in Israele. Le mogli, i figli, i genitori e i fratelli, ai quali lei ha cambiato la vita, desiderano ringraziarvi di persona.

Fin dal momento della sua elezione, le famiglie degli ostaggi, il popolo di Israele e persino gli ostaggi stessi hanno avuto fiducia nella sua capacità di porre fine al nostro incubo e portare la pace nella regione. Questa potrebbe essere una delle più grandi dimostrazioni di sostegno nella storia di Israele a un amico e alleato.

Che si tratti di un discorso in piazza, di un luogo che è diventato simbolo di speranza e resilienza dello spirito umano, di una visita privata alle famiglie o di qualsiasi incontro che si adatti al suo programma, faremo tutto il necessario per renderlo possibile. Abbiamo semplicemente bisogno dell’opportunità di guardarla negli occhi ed esprimere ciò che le parole da sole non possono esprimere appieno: ci ha restituito le nostre famiglie e, con esse, la nostra speranza.

Con profonda gratitudine e rispetto,

Le famiglie degli ostaggi“.