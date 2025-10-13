Israele, il leader dell’opposizione: “chi manifesta a Roma è ingannato da propaganda Hamas, nessun genocidio a Gaza”

“A tutti coloro che hanno manifestato contro Israele negli ultimi due anni nelle strade di Londra e Roma, a Parigi e alla Columbia University, dico: siete stati ingannati. Esperti di propaganda, finanziati dai soldi del terrorismo, vi hanno manipolato. Ora che la guerra è finita, avete tempo e la possibilità di apprendere come sono andati i fatti. La verità è che non c’è stato alcun genocidio. Nessuna carestia intenzionale“. È quanto dichiarato dal leader dell’opposizione in Israele, Yair Lapid, nel suo intervento alla Knesset.

“C’è il bene e c’è il male in questo mondo. Quando stai con Hamas, Hezbollah o il regime iraniano, stai con il male. Quando stai con Israele, stai dalla parte della giustizia“, ha aggiunto.

Rivolgendosi al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, Lapid ha elogiato il capo della Casa Bianca per aver salvato “milioni di persone dagli orrori della guerra“, affermando che ha “fatto l’inimmaginabile“. “Quando è stato eletto, ha dichiarato che sarebbe stato ‘il presidente della Pace’. Ha mantenuto la parola. Il fatto che non le sia stato assegnato il Premio Nobel per la Pace è un grave errore da parte della commissione, ma non avrà scelta. Dovranno assegnarglielo l’anno prossimo“, ha proseguito Lapid.

Sottolineando che “Israele è la nazione più forte del Medio Oriente perché è l’unica democrazia in Medio Oriente“, Lapid ha esortato “tutte le nazioni del mondo islamico” a “parlare con noi“. “Siamo qui per restare. La nostra storia non è finita nella Bibbia, è iniziata lì“, ha aggiunto, invitando Trump a promuovere gli sforzi di normalizzazione tra Israele e gli altri Paesi. “Lei può far sì che ciò accada, come ha fatto con gli storici Accordi di Abramo. Anche allora nessuno credeva che fosse possibile. Anche allora ha imposto la sua visione a tutti. Mentre altri parlavano di difficoltà, lei ha creato opportunità. Può essere lei a portare la prossima ondata di pace“, ha concluso.

Donald Trump, nel corso del suo discorso alla Knesset, si è rivolto a Lapid chiamandolo “Mr. Opposizione” in un momento simpatico: “è un ragazzo molto gentile. – ha dichiarato – Bibi (Netanyahu, ndr), lui sa quello che fa. Bibi, puoi essere più gentile con lui. Non sei più in guerra“.