Israele firma il Piano di Pace di Trump: il 53% della Striscia di Gaza resta all’Idf. Intanto, una task force cerca gli ostaggi

E’ stata firmata nelle ultime ore, in Egitto, la versione finale dell’accordo sulla prima fase del piano Trump per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. È quanto dichiarato dichiarato dal portavoce dell’ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu, Tal Heinrich, secondo quanto riporta il sito di “Haaretz”. Heinrich ha spiegato che l’accordo prevede che il cessate il fuoco entri in vigore 24 ore dopo l’ok del governo e dopo 72 ore inizi il rilascio degli ostaggi e lo scambio con i prigionieri palestinesi.

Il nome di Marwan Barghouti non rientra nella lista dei prigionieri palestinesi che saranno rilasciati dalle carceri di Israele in base all’accordo firmato in Egitto.

Secondo fonti di “Al Arabiya”, una forza congiunta composta da Egitto, Stati Uniti, Qatar, Turchia e Israele sta cercando i corpi degli ostaggi israeliani nella striscia di Gaza. Dopo che gli ostaggi israeliani verranno rilasciati da Hamas, l’esercito israeliano manterrà il controllo di circa il 53 per cento della Striscia di Gaza.

Netanyahu chiede che a Trump venga assegnato il Nobel per la pace

“Date al presidente Donald Trump il premio Nobel per la Pace, lo merita“. Lo ha scritto su X il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu.

In mattinata un colloquio telefonico fra i due. “In una telefonata di questa mattina il primo ministro Netanyahu ha ringraziato il presidente Trump per il suo impegno di leadership globale che ha reso tutto questo possibile“, lo ha reso noto Shosh Bedrosian, portavoce dell’ufficio del premier israeliano. “E’ stata una conversazione molto emozionante e affettuosa, durante la quale entrambi i leader si sono congratulati a vicenda per questo traguardo storico“, ha aggiunto.