Isole Eolie e aree montane, al via il servizio di trasporto biomedicale con droni: “arrivata l’autorizzazione dell’Enac”

Il servizio di trasporto biomedicale con droni è pronto ad essere operativo dopo la fase sperimentale e vari test, conclusi con esiti positivi. Lo annuncia l’Azienda provinciale sanitaria di Messina: i droni consegneranno farmaci, sangue ed emocomponenti nelle zone più difficili da raggiungere, come le Isole Eolie e le aree montane. Il primo collegamento operativo sarà tra l’ospedale di Patti e quello di Lipari.

Il progetto, primo nel suo genere in Italia, nasce dal servizio di Immunoematologia e medicina trasfusionale dell’ospedale di Patti e rientra nel piano di innovazione tecnologica e di telemedicina promosso dal direttore generale Giuseppe Cuccì. “Il trasporto è ufficialmente autorizzato dall’Enac – spiega Cuccì – e utilizza strumenti altamente sofisticati ma di semplice impiego”.