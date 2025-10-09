Insularità isole minori, il deputato Lombardo: “disponibilità ad un confronto positivo”

Lo dichiara il deputato regionale di Grande Sicilia on. Giuseppe Lombardo

isole-eolie-piu-belle
Isole Eolie con visuale sui Faraglioni

“Le isole minori siciliane saranno nei prossimi giorni al centro del dibattito indetto con gli Stati generali dell’insularità in programma dal 10 al 12 ottobre a Lipari. Un importante appuntamento di confronto in cui affrontare i diversi temi che sono emersi durante il convegno tenutosi lo scorso 5 ottobre proprio sull’isola di Stromboli (dal titolo “Stromboli quale futuro): dai trasporti alla sanità, dall’istruzione al lavoro. In questo senso, come gruppo parlamentare all’Ars, siamo disponibili a lavorare ad un piano speciale per le isole minori, con individuazione di risorse certe ed una attenta programmazione pluriennale per il bene di queste comunità presidio di cultura, ambiente e identità Mediterranea”. Lo dichiara il deputato regionale di Grande Sicilia on. Giuseppe Lombardo.

