Insularità isole minori, il deputato Lombardo: “disponibilità ad un confronto positivo”

“Le isole minori siciliane saranno nei prossimi giorni al centro del dibattito indetto con gli Stati generali dell’insularità in programma dal 10 al 12 ottobre a Lipari. Un importante appuntamento di confronto in cui affrontare i diversi temi che sono emersi durante il convegno tenutosi lo scorso 5 ottobre proprio sull’isola di Stromboli (dal titolo “Stromboli quale futuro): dai trasporti alla sanità, dall’istruzione al lavoro. In questo senso, come gruppo parlamentare all’Ars, siamo disponibili a lavorare ad un piano speciale per le isole minori, con individuazione di risorse certe ed una attenta programmazione pluriennale per il bene di queste comunità presidio di cultura, ambiente e identità Mediterranea”. Lo dichiara il deputato regionale di Grande Sicilia on. Giuseppe Lombardo.