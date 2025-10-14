INPS lancia un bando imperdibile: opportunità formativa per studenti universitari | DETTAGLI

L’INPS ha pubblicato un bando rivolto ai figli dei dipendenti pubblici che offre un’importante opportunità formativa: il rimborso parziale o totale delle spese di iscrizione al Master di II livello in “Progettazione e Gestione Sostenibile del Verde Urbano ed Extraurbano”, promosso da Assoimpredia – Associazione Imprese di Difesa e Tutela Ambientale in collaborazione con l’Università degli Studi di Messina.

“Il master di secondo livello ideato da ASSOIMPREDIA e progettato dall’Università di Messina è senza dubbio alcuno tra i più innovativi nel panorama europeo tra le occasioni formative per un lavoro “nuovo” nato da esigenze crossculturali e da confronti internazionali. Ma ideare e progettare un Master, un percorso di studi non basta. Ci vogliono gli allievi e il territorio che resta il protagonista di qualunque azione di crescita personale. Ecco allora come leggo l’intervento di INPS. È davvero una bella notizia che incoraggia il sistema e premia il lavoro di squadra”: dichiarano Alberto Patruno Direttore Generale di ASSOIMPREDIA e Massimo Lucidi Presidente della Fondazione E-novation e fondatore degli Stati Generali della Sostenibilità.

Il bando INPS, la cui scadenza è fissata al 22 ottobre 2025, consente ai beneficiari di accedere a un percorso formativo di alto profilo che affronta le nuove sfide della gestione ambientale, dell’urbanistica sostenibile e del verde pubblico. Le iscrizioni al Master resteranno invece aperte fino al 31 ottobre 2025.

Il Master, erogato completamente online, è pensato per garantire la massima flessibilità agli studenti e ai professionisti, permettendo di conciliare la formazione con gli impegni lavorativi o accademici. Attraverso lezioni sincrone e asincrone, laboratori digitali e momenti di confronto diretto con docenti universitari e professionisti del settore, il percorso offre una visione completa e interdisciplinare del verde urbano ed extraurbano. L’obiettivo è formare figure in grado di progettare, gestire e valorizzare spazi verdi in chiave sostenibile, integrando competenze di ecologia, ingegneria ambientale, architettura del paesaggio e pianificazione territoriale. Un approccio che guarda alla qualità della vita nei contesti urbani, alla resilienza climatica e alla tutela del patrimonio naturale.

Il Master rappresenta una risposta concreta alle nuove esigenze ambientali e sociali delle città italiane, dove il verde urbano assume un ruolo sempre più strategico per la salute pubblica, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la rigenerazione degli spazi collettivi.

La collaborazione tra Assoimpredia e l’Università di Messina consente di mettere in rete competenze accademiche e know-how tecnico-operativo, offrendo un percorso che unisce teoria e pratica, innovazione e sostenibilità. Gli iscritti potranno acquisire strumenti utili per lavorare sia nel settore pubblico – in enti locali, uffici tecnici e servizi ambientali – sia nel settore privato, in aziende e studi professionali che operano nella progettazione del verde, nella manutenzione sostenibile e nella pianificazione del territorio.

Il bando INPS rappresenta dunque un’occasione rilevante per chi desidera investire sul proprio futuro professionale e contribuire attivamente alla transizione ecologica. Per accedere al contributo è necessario presentare la domanda entro il 22 ottobre 2025, seguendo le modalità indicate sul portale INPS, mentre per le iscrizioni al Master c’è tempo fino al 31 ottobre 2025.