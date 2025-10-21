Incredibile a New York: il grattacielo 432 Park è a rischio crollo! | DETTAGLI

E’ scattato l’allarme sul grattacielo 432 Park, situato a Manhattan, a New York. L’edificio rischia di sgretolarsi: con 96 piani e 426 metri d’altezza, è stato completato nel 2016, aprendo le strade ad altre strutture di tale portata nella Grande Mela. Secondo ingegneri indipendenti e atti giudiziari consultati dal New York Times, centinaia di crepe e pezzi di calcestruzzo mancanti nella facciata portante sarebbero il segnale di uno stress ben oltre le previsioni sull’edificio.

Le principali cause del deterioramento dell’edificio sono legati al vento e all’acqua. Jose Torero, esperto di ingegneria strutturale all’University College London, ha parlato al Times proprio del grattacielo, ribadendo che “un edificio di dieci anni non dovrebbe mostrare questo livello di deterioramento”, e ha osservato che tutto a 432 Park – dall’aspetto esterno, all’altezza e alla sottigliezza – è stato “spinto al limite”.

I costruttori assicurano che l’edificio sia sicuro, ma il Times ha citato nuovi danni e guasti ricorrenti, come ascensori che si bloccano, oscillazione eccesiva nel vento, infiltrazioni di umidità, mentre le liti tra condomini e costruttori bloccherebbero i lavori strutturali più invasivi. Con circa 125 appartamenti in vendita per decine di milioni di dollari, il 432 Park ha avuto tra i suoi primi inquilini star come Jennifer Lopez e Alex Rodriguez.