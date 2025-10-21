Incredibile a New York: il grattacielo 432 Park è a rischio crollo! | DETTAGLI

Numerose le crepe e i pezzi di calcestruzzo che sono caduti nella facciata portante: un segnale forte, sintomo di un forte stress che va ben oltre le previsioni che si erano date in fase di progettazione dell'edificio

grattacielo new york
Foto di Architettura Moderna via Facebook

E’ scattato l’allarme sul grattacielo 432 Park, situato a Manhattan, a New York. L’edificio rischia di sgretolarsi: con 96 piani e 426 metri d’altezza, è stato completato nel 2016, aprendo le strade ad altre strutture di tale portata nella Grande Mela. Secondo ingegneri indipendenti e atti giudiziari consultati dal New York Timescentinaia di crepe e pezzi di calcestruzzo mancanti nella facciata portante sarebbero il segnale di uno stress ben oltre le previsioni sull’edificio.

Le principali cause del deterioramento dell’edificio sono legati al vento e all’acqua. Jose Torero, esperto di ingegneria strutturale all’University College London, ha parlato al Times proprio del grattacielo, ribadendo che “un edificio di dieci anni non dovrebbe mostrare questo livello di deterioramento”, e ha osservato che tutto a 432 Park – dall’aspetto esterno, all’altezza e alla sottigliezza – è stato “spinto al limite”. 

I costruttori assicurano che l’edificio sia sicuro, ma il Times ha citato nuovi danni e guasti ricorrenti, come ascensori che si bloccano, oscillazione eccesiva nel vento, infiltrazioni di umidità, mentre le liti tra condomini e costruttori bloccherebbero i lavori strutturali più invasivi. Con circa 125 appartamenti in vendita per decine di milioni di dollari, il 432 Park ha avuto tra i suoi primi inquilini star come Jennifer Lopez e Alex Rodriguez.

