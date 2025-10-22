Incontro Trump-Putin, l’Ungheria prova a ricucire: “preparativi in corso”. E Mosca conferma

Stando alle informazioni che giungevano dagli USA nella giornata di ieri, l’incontro Trump-Putin a Budapest sembrava essere saltato a causa di tensioni fra Rubio e Lavrov in fase di preparazione. Oggi le parti tentano di ricucire, Ungheria in primis. Il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, “è a Washington” e “sono in corso preparativi per il summit della pace“. Lo annuncia il premier ungherese Viktor Orban, secondo un post su X del portavoce Zoltan Kovacs. “La data è ancora incerta, ma quando arriverà il momento lo ospiteremo“, aggiunge. “Certamente, domani alla Marcia per la pace (a Budapest), dimostreremo al mondo che non è un caso che sia stata scelta Budapest – spiega Kovacs nel post – E’ accaduto perché l’Ungheria è un’isola di pace e gli ungheresi sono dalla parte della pace. Unitevi a noi“.

Anche Mosca ha parlato di preparativi in corso per il faccia a faccia tra Putin e Trump. “Stiamo dicendo che i preparativi per un vertice stanno proseguendo“, ha dichiarato il vice ministro degli Esteri Sergei Ryabkov, citato dalla Tass. Le dichiarazioni di Budapest e Mosca arrivano all’indomani delle parole di Trump secondo il quale un incontro con Putin potrebbe essere in questo momento una perdita di tempo.

“Non voglio sprecare un incontro – ha detto ieri Trump dalla Casa Bianca – Non voglio perdere tempo finché non vedrò cosa succede“. La Casa Bianca ha fatto sapere che non c’erano programmi per un incontro “nell’immediato futuro” tra Trump e Putin, che si sono visti ad agosto ad Anchorage.

La CNN ha spiegato che nella telefonata fra il segretario di Stato USA Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ci sono state delle tensioni. Il nodo sarebbe sul controllo del Donbas che la Russia vorrebbe interamente. Dopo quel colloquio, scrive oggi anche il Wall Street Journal, Rubio ha aggiornato funzionari della Casa Bianca suggerendo come un faccia a faccia nell’immediato tra Trump e Putin avrebbe difficilmente prodotto risultati positivi.

Domenica in programma il summit dell’Asean, in Malaysia, al quale potrebbero incontrarsi sia Rubio che Lavrov. Funzionari dell’Amministrazione Trump precisano che al momento non ci sono incontri in programma tra i due, pur ripetendo che continuano a lavorare per definire piani per un possibile incontro fra i leader di Stati Uniti e Russia.