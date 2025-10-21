Incontro con il nuovo Comandante della compagnia Carabinieri di Paola

“Oggi una delegazione di UNARMA, composta dal Segretario Generale Regionale Calabria Fabio Riccio e dal Consigliere Regionale Antonio Cardamone, ha fatto visita alla Stazione Carabinieri di Aiello. Nel corso della visita – dichiara Riccio – abbiamo avuto il piacere di incontrare il nuovo Comandante della Compagnia di Paola, Capitano Davide Picheo, proveniente da reparti d’élite metropolitani, avendo già prestato servizio a Roma – Parioli e a Genova – Centro“.

“Sin dal primo colloquio – prosegue Riccio – è emersa con chiarezza la disponibilità del Capitano Picheo all’ascolto e al confronto. Abbiamo riscontrato in lui quella sensibilità e quella capacità di apertura che riteniamo fondamentali per consolidare un percorso di dialogo serio e costruttivo tra l’Amministrazione che gestisce e la sigla sindacale UNARMA che rappresenta. Il processo di sindacalizzazione è lungo e complesso, ma può trovare nella sua figura un riferimento importante per unire le esigenze operative con quelle del personale“.

“Siamo certi – conclude Riccio – che, sotto la sua guida, la Compagnia di Paola potrà diventare un modello positivo di collaborazione, dove Istituzione e Sindacato lavorano fianco a fianco nell’interesse dei Carabinieri e del servizio reso quotidianamente ai cittadini. Ringraziamo il Capitano Picheo per la disponibilità e lo spirito costruttivo mostrati, qualità che fanno ben sperare per il futuro“.