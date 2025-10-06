Incidente sull’autostrada Palermo-Mazara: tir si ribalta, un ferito grave | DETTAGLI

Si è verificato un incidente sull’autostrada Palermo-Mazara, nel tratto tra Carini e Capaci, dove un tir si è ribaltato. Il tratto è bloccato in entrambe le direzioni poiché il mezzo ha invaso entrambe le carreggiate. L’impatto si è verificato al chilometro 4,400, all’altezza di Isola delle Femmine. Ferito in modo grave l’autista (P.C. le sue iniziali, 60 anni), che è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Nell’impatto non risultano coinvolti altri mezzi. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, che hanno chiuso temporaneamente l’autostrada in modo da consentire il ripristino della viabilità nel breve tempo possibile. L’episodio ha già causato lunghe code. L’Anas ha disposto un percorso alternativo con “dirottamento” sulla strada statale 113 “Settentrionale Sicula“, in direzione Palermo con uscita obbligatoria a Carini con rientro in autostrada a Capaci e viceversa.