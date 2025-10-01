Incidente sull’A20, si ribalta auto dei Carabinieri: feriti tre militari

Feriti i tre militari a bordo: la causa potrebbe essere legata alle forti piogge che stanno interessando la zona

ambulanza scritta

Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo l’autostrada Palermo-Messina (A-20), all’altezza dello svincolo di Cefalù, IN direzione Palermo. Una vettura dei carabinieri si è ribaltata sulla carreggiata: feriti i tre militari a bordo. La causa è probabilmente legata all’asfalto bagnato e le forti piogge, che avrebbero portato il conducente a perdere il controllo del mezzo.

Sul posto la polizia stradale e varie ambulanze del 118 per prestare soccorso ai feriti. Uno di loro è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, con i Vigili del Fuoco che lo hanno affidato alle cure del personale medico. Secondo le prime informazioni, nessuno dei tre ha riportato ferire gravi. Traffico rallentato in quel tratto di strada.

