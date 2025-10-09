Incidente sulla Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore” a Gizzeria: quattro feriti e traffico deviato

A causa di un incidente stradale, temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” al km 366,600 all’altezza di Gizzeria (Catanzaro). Nel sinistro, che ha coinvolto due autovetture, si registrano quattro feriti. Istituite deviazioni in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Aggiornamento

Ore 10:02 – Incidente risolto, viabilità rispristinata sulla strada statale 106 all’altezza di Gizzeria.