Incidente sulla SS18 tra Mileto e Rosarno: coinvolti un camper e un’auto

Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la Strada Statale 18, nel tratto che collega Mileto a Rosarno. Per cause ancora in corso di accertamento, un camper e un’auto si sono scontrati violentemente. L’impatto è stato particolarmente forte e sull’asfalto sono rimasti numerosi frammenti di carrozzeria come si evince dal video pubblicato a corredo dell’articolo girato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 per prestare i primi soccorsi ai feriti e i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Il traffico ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli incidentati.