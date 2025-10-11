Incendio di rifiuti a Barcellona Pozzo di Gotto, intervento dei Vigili del Fuoco | FOTO

I Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti in un’area situata sotto un cavalcavia a Barcellona Pozzo di Gotto, per un incendio che ha interessato un’estesa discarica di rifiuti. Sono al termine le operazioni di bonifica. I focolai attivi erano alimentati dalla natura eterogenea del materiale combusto e dalle condizioni ambientali.

Senza sosta le operazioni di contenimento, fino al completo spegnimento e alla bonifica totale dell’area, al fine di scongiurare ogni possibile ripresa del fuoco e per garantire la sicurezza del sito.