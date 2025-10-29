Inaugurata la linea veloce Bicocca-Catenanuova. Ma Salvini e Schifani attaccano la Corte dei Conti sul Ponte sullo Stretto | DETTAGLI

Dalla stazione di Catania Fontanarossa è partita oggi la prima tratta Bicocca–Catenanuova, con il treno che ha raggiunto i 150 km/h coprendo la distanza in soli 20 minuti. All’inaugurazione presenti il presidente della Regione Renato Schifani, il sindaco Enrico Trantino, l’AD di RFI Aldo Isi e, in collegamento da Roma, il ministro Matteo Salvini, che ha parlato di una “politica del fare e del progettare” per un’Italia sempre più connessa. Un passo avanti concreto per la mobilità in Sicilia.

Le parole del Presidente Schifani

“Grazie all’impegno della premier Giorgia Meloni e del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e alla collaborazione concreta del mio governo, la Sicilia in questa legislatura sta vivendo un momento magico” ha ammesso il Presidente della Regione Sicilia, che ha parlato anche dell’attesa del giudizio della Corte dei Conti sul Ponte sullo Stretto.

“Chiaramente, il fatto che un Paese si trovi, nell’ambito della realizzazione di una grande opera strategica, appeso alla valutazione di un organo contabile, mi lascia un attimo riflettere – ha ribadito Renato Schifani – Senza nessuno spirito di conflittualità. Però politicamente e istituzionalmente dobbiamo essere attenti allo scenario che si verifica. Attenti nel rispetto della Costituzione, ma anche delle prerogative di un esecutivo nazionale e anche regionale che punta a realizzare un’opera che migliorerà la viabilità e gli scambi internazionali dell’intero Mediterraneo, non tanto la Sicilia e la Calabria”

In collegamento il Ministro Matteo Salvini che ha parlato dell’importanza dell’opera…Provocando anche la Corte dei Conti

“I tecnici di mezzo governo sono insieme alla Corte dei Conti per capire se l’Italia può scommettere sul futuro, se l’Italia può avere grandi ambizioni, se l’Italia può ambire a essere la numero uno dal punto di vista infrastrutturale, dell’innovazione tecnologica, della ricerca applicata…”, ha detto Salvini, in un videocollegamento mandato in onda su un maxi-schermo.

“Quello che inaugurate oggi – ha continuato il ministro – è quello che conto di cominciare come cantiere già dal prossimo mese di novembre. Il Ponte sullo Stretto, lo ricordo, non collega Messina a Villa San Giovanni. Ma collega Palermo a Reggio Calabria, Roma, Milano, Monaco di Baviera, Berlino, Copenaghen, Helsinki, Stoccolma… Quindi è un unicum che dal nord Europa arriva alle coste siciliane. Ecco, nelle prossime ore, conto che lo Stato dimostri di essere Stato e quindi che tutti ambiamo a creare lavoro, occupazione, modernità, velocità, sicurezza, e che nessuno invece tiri il freno a mano”.