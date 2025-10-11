“In Progress – la Palermo del futuro”, venerdì importante evento a Villa Niscemi

Venerdì 17 Ottobre, alle ore 15:00, presso Villa Niscemi, sala delle Carozze, si terrà l’evento “In Progress”, riflessioni sul presente e sul futuro sulla città di Palermo. All’importante evento interverranno: l’Ing. Arch. Giulia Argiroffi, Consigliere comunale e capogruppo “OSO”, il Dott. Fabrizio Ferrandelli, Assessore comunale, il Prof. Ing. Enzo Siviero, Rettore Università telematica E-Campus, il Prof. Ing. Marcello Arici, Docente in quiescenza di Teoria e Progetto di Ponti presso la facoltà d’ingegneria dell’Università di Palermo.

Ci saranno anche: il Prof. Arch. Marcello Panzarella, Docente in quiescenza di Composizione Architettonica ed Urbana presso l’Università degli Studi di Palermo, il

Prof . ing. Marco Migliore, Docente di ordinario di Trasporti presso l’Università degli Studi di Palermo, l’Ing. Roberto Di Maria, Ricercatore dei Trasporti, amministratore blog “In Progress”. Modera: Gioele Pennino, amministratore di Masterset Italia.