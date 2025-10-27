“In due ore torno a casa”: un calabrese in Germania racconta l’amore per la sua terra e l’importanza dei voli Ryanair | INTERVISTA

Intervistato ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, un calabrese che da tanti anni vive in Germania, ha espresso il proprio apprezzamento relativamente ai voli Ryanair che consentono a tutti i calabresi che vivono fuori, di poter tornare a casa facilmente. Ecco le parole del giovane: “la Calabria è una terra unica, la geografia è fantastica, abbiamo mare e monti come regione unica, coste e mare straordinarie, anche in Germania si parla sempre di più della Calabria“.

“Reggio Calabria è fantastica, il lungomare, Scilla, Tropea. C’è una cultura unica in Calabria, è sempre un onore e una grande gioia tornare a casa. Una cosa però per cui duole il cuore è vedere la sporcizia per strada, se ci fosse un po’ più di organizzazione sarebbe fantastico per il futuro dei giovani. I voli Ryanair hanno facilitato tantissimo chi vive fuori, di farlo tornare a casa. Io vivo nel Sud della Germania e in due ore e mezzo torno in Calabria, si può anche fare un weekend prolungato“.