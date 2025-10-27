“In due ore torno a casa”: un calabrese in Germania racconta l’amore per la sua terra e l’importanza dei voli Ryanair | INTERVISTA

Intervistato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, un giovane emigrato racconta l’emozione di tornare a casa: “In due ore e mezzo sono di nuovo in Calabria. Mare, monti e cultura straordinari, ma serve più organizzazione e pulizia

calabrese che vive in germania

Intervistato ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, un calabrese che da tanti anni vive in Germania, ha espresso il proprio apprezzamento relativamente ai voli Ryanair che consentono a tutti i calabresi che vivono fuori, di poter tornare a casa facilmente. Ecco le parole del giovane: “la Calabria è una terra unica, la geografia è fantastica, abbiamo mare e monti come regione unica, coste e mare straordinarie, anche in Germania si parla sempre di più della Calabria“.

Reggio Calabria è fantastica, il lungomare, Scilla, Tropea. C’è una cultura unica in Calabria, è sempre un onore e una grande gioia tornare a casa. Una cosa però per cui duole il cuore è vedere la sporcizia per strada, se ci fosse un po’ più di organizzazione sarebbe fantastico per il futuro dei giovani. I voli Ryanair hanno facilitato tantissimo chi vive fuori, di farlo tornare a casa. Io vivo nel Sud della Germania e in due ore e mezzo torno in Calabria, si può anche fare un weekend prolungato“.

