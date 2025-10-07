Immunità Ilaria Salis, Salvini: “accusata di lesioni gravi in organizzazione criminale. E il trucchetto della sinistra…”

Il Parlamento Europeo ha respinto la revoca dell’immunità di Ilaria Salis. Un voto è stato decisivo. La votazione, a scrutinio segreto, si è chiusa a Strasburgo con 306 voti a favore del rapporto Kyuchyuk, che raccomanda di mantenere l’immunità. I contrari sono 305, gli astenuti 17, su 628 votanti. La richiesta di ripetere il voto, perché la scheda dell’eurodeputato del Ppe Markus Ferber non funzionava, è stata respinta dalla presidente Roberta Metsola.

Il Vicepremier e Ministro dei trasporti, Matteo Salvini, ha espresso la sua disapprovazione: “accusata di lesioni aggravate potenzialmente letali e altre condotte criminose in concorso con altri, all’interno di un’organizzazione criminale. Ma col trucchetto del voto segreto, richiesto dai gruppi di sinistra, anche qualcuno che si dice di ‘centrodestra’ ha votato per salvare la signora Salis dal processo. Vergogna!“.