Immigrazione, Occhiuto: “l’accoglienza può essere forma di sviluppo dei territori”. Tridico: “è una risorsa”

In un confronto su Sky tra Pasquale Tridico, candidato del campo progressista e Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra, si è discusso della questione dell’immigrazione. “E’ una risorsa e i cittadini calabresi l’hanno dimostrato ben prima di Cutro, che rappresenta una pagina nera per la storia della Repubblica italiana. Abbiamo avuto esempi di grande integrazione, seguendo quello che oggi è noto come il modello modello Riace”, rimarca Tridico.

Occhiuto: “orgoglioso di aver governato una regione solidale che ha sempre accolto i migranti”

“Sono orgoglioso di aver governato una regione solidale che ha sempre accolto i migranti. L’accoglienza può essere una forma di sviluppo dei territori”, ha rimarcato Roberto Occhiuto. “Alcuni lavori gli italiani ed i calabresi non vogliono più farli. Così dopo Cutro abbiamo fatto un bando con l’Ance per permettere ai migranti di lavorare nel settore edilizia, dove non si trovano più operai. Certo l’immigrazione va controllata, bisogna convincere l’Europa a fare investimenti nei Paesi della sponda Sud del Mediterraneo”.