Imbarcazione capovolta in area SAR maltese: in corso le operazioni di ricerca e soccorso | DETTAGLI

Dalla notte scorsa è in corso un’operazione di ricerca e soccorso coordinata dal Rescue Coordination Centre (RCC) di Malta, a seguito dell’avvistamento di un natante capovolto, a circa 50 miglia a sud est di Lampedusa, in area di responsabilità SAR maltese. Le operazioni sono scattate dopo che l’aereo MANTA “10-03” della Guardia Costiera italiana, già impegnato in attività di volo, ha individuato il natante rovesciato e lanciato immediatamente una zattera di salvataggio.

Le operazioni di soccorso, coordinate dalle Autorità maltesi, oltre alle motovedette della Guardia Costiera italiana, vedono l’impiego di un velivolo maltese ed il supporto di una nave mercantile dirottata sul punto, nonché la presenza in area di un assetto aereo di Frontex. La Guardia Costiera italiana, in particolare, sta concorrendo alle attività con le motovedette provenienti da Lampedusa.

Dalle prime informazioni acquisite dai naufraghi, sembrerebbe che a bordo del natante capovolto vi sarebbero state circa trenta persone. Il mercantile dirottato ha inizialmente recuperato 4 persone, successivamente trasbordati sulla motovedetta CP 322. La stessa unità della Guardia Costiera italiana ha poi tratto in salvo altri naufraghi, portando a 11 il numero complessivo delle persone salvate ed al recupero di una salma.

Ulteriori mezzi della Guardia Costiera sono subentrati nelle ricerche, mentre è in arrivo un pattugliatore maltese ed un pattugliatore della Guardia Costiera italiana, oltre ad assetti aerei Guardia Costiera e Guardia di Finanza. Le operazioni di ricerca e soccorso, proseguono sotto il coordinamento del Rescue Coordination Centre di Malta.