Il sottosegretario Sbarra a Reggio Calabria: “nessun passo indietro, il Governo vuole realizzare il Ponte sullo Stretto” | INTERVISTA

Il Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per il Sud, l’ex sindacalista Luigi Sbarra, oggi a Reggio Calabria per i 100 anni della Confindustria reggina, a margine dell’evento, ha espresso la propria opinione sul Ponte sullo Stretto e la deliberazione della Corte dei Conti. “Aspettiamo di conoscere le motivazioni ed i contenuti della delibera adottata ieri dall’organismo contabile. Il Governo è pronto a replicare su qualsiasi aspetto“, evidenzia Sbarra.

“L’obiettivo è realizzare l’opera, nessun passo indietro, è un impegno preso con gli italiani da parte del Governo Meloni”, puntualizza il reggino Sbarra.