Il sottosegretario Sbarra a Reggio Calabria: “nessun passo indietro, il Governo vuole realizzare il Ponte sullo Stretto” | INTERVISTA

Il sottosegretario Sbarra a Reggio Calabria: "L'obiettivo è realizzare il Ponte sullo Stretto, nessun passo indietro, è un impegno preso con gli italiani da parte del Governo Meloni"

Sbarra

Il Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per il Sud, l’ex sindacalista Luigi Sbarra, oggi a Reggio Calabria per i 100 anni della Confindustria reggina, a margine dell’evento, ha espresso la propria opinione sul Ponte sullo Stretto e la deliberazione della Corte dei Conti. “Aspettiamo di conoscere le motivazioni ed i contenuti della delibera adottata ieri dall’organismo contabile. Il Governo è pronto a replicare su qualsiasi aspetto“, evidenzia Sbarra.

“L’obiettivo è realizzare l’opera, nessun passo indietro, è un impegno preso con gli italiani da parte del Governo Meloni”, puntualizza il reggino Sbarra.

Ultimi approfondimenti di Il Ponte sullo Stretto di Messina