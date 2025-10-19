Il Siracusa cade ancora, Turati sempre più traballante: ennesima sconfitta, vince la Casertana

Nove sconfitte su dieci partite. Il Siracusa continua a collezionare sconfitte e ad avvicinarsi a record disastrosi in termini di medie punti. Dopo dieci giornate, solo tre punti conquistati. Oggi, a Caserta, l’ennesimo stop, per 1-0. La squadra aretusea dura 75 minuti, poi cade su rigore, quest’ultimo realizzato da Bentivenga. La posizione di Turati, già in bilico, è sempre più traballante. In settimana era arrivata la fiducia della società, dopo il rischio esonero, con il Presidente Ricci che aveva scaricato la responsabilità sul gruppo tecnico.

Risultati 10ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 18 ottobre

Ore 14.30

Casarano-Foggia 0-2

Crotone-Monopoli 0-1

Sorrento-Cosenza 2-2

Ore 17.30

Latina-Giugliano

Domenica 19 ottobre

Ore 12.30

Casertana-Siracusa

Ore 14.30

Atalanta U23-Trapani

Benevento-Potenza

Catania-Salernitana

Ore 17.30

Audace Cerignola-Cavese

Ore 20.30

Altamura-Picerno

Classifica Serie C Girone C

Salernitana 22 Benevento 19 Catania 18 Casarano 18* Crotone 17* Cosenza 16* Monopoli 15* Casertana 14* Potenza 13 Latina 12* Sorrento 11* Audace Cerignola 10 Foggia 10* Picerno 9 Altamura 8* Trapani 8 (-8) Atalanta U23 8 Giugliano 6* Cavese 5 Siracusa 3*

*1 partita in più

Prossimo turno, 11ª giornata

Venerdì 24 ottobre

Ore 20:30

Foggia-Altamura

Sabato 25 ottobre

Ore 14:30

Atalanta U23-Picierno

Cavese-Crotone

Ore 17:30

Siracusa-Casarano

Domenica 26 ottobre

Ore 12:30

Trapani-Cerignola

Ore 14:30

Catania-Benevento

Cosenza-Potenza

Ore 17:30

Monopoli-Giugliano

Sorrento-Latina

Ore 20:30

Salernitana-Casertana