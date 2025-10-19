Il Siracusa cade ancora, Turati sempre più traballante: ennesima sconfitta, vince la Casertana

Nove sconfitte su dieci partite. Il Siracusa continua a collezionare sconfitte e ad avvicinarsi a record disastrosi in termini di medie punti. Dopo dieci giornate, solo tre punti conquistati. Oggi, a Caserta, l’ennesimo stop, per 1-0. La squadra aretusea dura 75 minuti, poi cade su rigore, quest’ultimo realizzato da Bentivenga. La posizione di Turati, già in bilico, è sempre più traballante. In settimana era arrivata la fiducia della società, dopo il rischio esonero, con il Presidente Ricci che aveva scaricato la responsabilità sul gruppo tecnico.
Risultati 10ª Giornata Serie C Girone C
Sabato 18 ottobre
Ore 14.30
Casarano-Foggia 0-2
Crotone-Monopoli 0-1
Sorrento-Cosenza 2-2
Ore 17.30
Latina-Giugliano
Domenica 19 ottobre
Ore 12.30
Casertana-Siracusa
Ore 14.30
Atalanta U23-Trapani
Benevento-Potenza
Catania-Salernitana
Ore 17.30
Audace Cerignola-Cavese
Ore 20.30
Altamura-Picerno
Classifica Serie C Girone C
- Salernitana 22
- Benevento 19
- Catania 18
- Casarano 18*
- Crotone 17*
- Cosenza 16*
- Monopoli 15*
- Casertana 14*
- Potenza 13
- Latina 12*
- Sorrento 11*
- Audace Cerignola 10
- Foggia 10*
- Picerno 9
- Altamura 8*
- Trapani 8 (-8)
- Atalanta U23 8
- Giugliano 6*
- Cavese 5
- Siracusa 3*
*1 partita in più
Prossimo turno, 11ª giornata
Venerdì 24 ottobre
Ore 20:30
Foggia-Altamura
Sabato 25 ottobre
Ore 14:30
Atalanta U23-Picierno
Cavese-Crotone
Ore 17:30
Siracusa-Casarano
Domenica 26 ottobre
Ore 12:30
Trapani-Cerignola
Ore 14:30
Catania-Benevento
Cosenza-Potenza
Ore 17:30
Monopoli-Giugliano
Sorrento-Latina
Ore 20:30
Salernitana-Casertana