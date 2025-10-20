Il Sindaco Basile: “l’Aeroporto di Reggio Calabria è anche di Messina, per noi è più comodo di Catania dove andiamo solo per abitudine” | INTERVISTA

Intervistato ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il sindaco di Messina, Federico Basile, ha espresso quanto è importante l’aeroporto di Reggio Calabria per Messina. Ecco le parole del Sindaco Basile: “l’aeroporto di Reggio Calabria è anche l’aeroporto della città di Messina. Abituati forse troppo spesso ad andare su Catania, il numero di voli che sono aumentati grazie anche a Ryanair, ha fatto capire che c’è invece la possibilità in 40 minuti tra traghettata e traporto, di utilizzare un aeroporto meno caotico rispetto a quello di Catania e che è molto vicino da raggiungere quindi Messina ha la fortuna di avere due aeroporti a distanza di un’ora”.