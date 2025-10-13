Il progetto di Confcommercio “Visit Reggio Calabria” cresce ancora: collaborazione con una start-up per acquistare i prodotti locali | INFO

Un nuovo tassello consolida la crescita di Visit Reggio Calabria, il progetto promosso da Confcommercio per raccontare e promuovere la città attraverso un ecosistema digitale moderno e partecipato. Grazie alla partnership con Euclidist – startup reggina fondata da giovani ingegneri e in forte espansione– il portale si arricchisce oggi di un e-commerce integrato che consente agli utenti di acquistare prodotti tipici locali, valorizzando le filiere sostenibili e portando l’identità calabrese nelle case di chi scopre e vive Reggio Calabria, anche a distanza.

Per Fabio Giubilo, Direttore Confcommercio Reggio Calabria, “Visit non è solo un progetto di promozione turistica, ma uno strumento strategico di sviluppo locale. L’integrazione con Euclidist rafforza una visione concreta, fondata sulla capacità di mettere a sistema le migliori energie del territorio. Dopo le collaborazioni attivate con Bungarang- la piattaforma dedicata alla promozione degli eventi locali- e Mulo Mobility- per il servizio di mobilità sostenibile-, questa nuova partnership conferma la natura open, dinamica e autenticamente reggina di un’infrastruttura digitale che non si limita a raccontare la città, ma la connette. Un progetto che cresce ogni giorno grazie alle nostre aziende ed alla guida ispirata del project manager Christian Zuin, e che ambisce a rendere Reggio Calabria protagonista di un nuovo modello di accoglienza e sviluppo”.

L’integrazione con Euclidist si inserisce nel solco delle collaborazioni avviate con le già citate Bungarang e Mulo Mobility, completando un modello di crescita fondato su sinergie locali. Con la vision Confcommercio ed il supporto di Protur Media e Dekaepta, che curano la narrazione visiva e digitale del progetto, Visit si conferma uno strumento dinamico, condiviso e concreto, al servizio della città e delle sue imprese.

“Euclidist è nata per valorizzare i prodotti e le microfiliere della nostra terra attraverso un’esperienza digitale che unisce identità, tracciabilità e sostenibilità – dichiara Andrea Galimi, CEO Euclidist – Entrare in sinergia con Confcommercio e con il progetto Visit significa aderire a una visione evoluta del territorio: un racconto condiviso, autentico, che unisce imprese e persone sotto un unico messaggio di qualità e coerenza. Per noi, è un passaggio fondamentale verso un’economia locale più forte, visibile e competitiva”.

Entrato nella sua seconda annualità, VisitReggioCalabria continua a evolversi, sostenuto da una visione chiara: fare rete tra le eccellenze locali per costruire una città che si racconta, accoglie e cresce. E in attesa di nuove, importanti novità che potrebbero arrivare a breve, il progetto targato Confcommercio si consolida come uno degli strumenti digitali più avanzati per il turismo e il commercio del territorio.