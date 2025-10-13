Il presidente dell’Indonesia in Israele: visita storica per promuovere la pace in Medio Oriente

Nella giornata di domani è atteso in Israele Prabowo Subianto, presidente dell’Indonesia, per quella che è la prima visita nel Paese di un presidente dell’Indonesia, il più grande Paese musulmano del mondo. Lo ha anticipato “Ynet”, sottolineando la portata storica della visita del presidente di un Paese che non ha relazioni diplomatiche con Israele.

Subianto è uno dei leader che oggi partecipa al vertice Sharm al Sheik e incontrerà mercoledì Benjamin Netanyahu, dopo la festività Shemini Atzeret-Simchat Torah che inizia stasera. La visita è stata mediata dagli americani, tenendo all’oscuro tutti i diplomatici israeliani che gestiscono le relazioni tra Israele e Indonesia.