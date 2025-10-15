Il Porto di Palermo si ferma per ricordare Paolo Taormina | DETTAGLI

“Il porto di Palermo è uno spazio aperto alla città, un luogo di lavoro ma anche di vita, di incontro, di scambi. Domani si fermerà per condividere il dolore di una comunità ferita e per ricordare Paolo Taormina, un giovane la cui vita è stata spezzata da una violenza che non può e non deve appartenere alla nostra città. Assieme ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali, vogliamo esprimere la nostra vicinanza alla famiglia: il triplice suono delle sirene delle navi, e lo stop delle attività per quindici minuti, sarà il segno, lontano da ogni retorica, del nostro silenzio, del nostro rispetto e della nostra partecipazione. Come comunità portuale, ci uniamo al lutto cittadino per ribadire l’impegno a costruire, ognuno nel proprio ambito, una Palermo più giusta, più sicura e più umana”. Il comunicato del commissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Annalisa Tardino.