Il Ponte sullo Stretto e i terremoti: Mario Tozzi e i sismologi dell’INGV a confronto. Incontro pubblico | INFO

Si torna a parlare del Ponte sullo Stretto di Messina. Lunedì 6 ottobre, alle ore 15:00, nella sede della Stampa Estera di Roma (Palazzo Grazioli) si terrà un incontro pubblico dedicato ad analizzare tutti gli aspetti legati all’opera, con particolare attenzione a quelli geologici e sismici.

All’iniziativa, aperta alla stampa italiana e trasmessa anche in diretta streaming su Facebook, interverranno – tra gli altri – Mario Tozzi, geologo del CNR e noto divulgatore; i sismologi dell’INGV Gianluca Valensise e Pierfrancesco Burrato, che presenteranno la relazione commissionata da Webuild sugli aspetti sismici dell’area, un nodo cruciale per qualsiasi valutazione tecnico-ingegneristica.