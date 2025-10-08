Il piccolo Yoshi cerca casa: una storia d’abbandono e di speranza | INFO UTILI

L’associazione Dalla parte degli Akita ODV, situata a Messina presso Azienda agricola Villarè, rivolge un accorato appello alla cittadinanza: Yoshi, un dei dolcissimi cani sotto la nostra tutela, cerca con urgenza una famiglia adottiva o uno stallo fino ad adozione che possa offrirgli stabilità e affetto. Yoshi ha 5 anni ed è un cane tranquillo, buono e docile: ama la compagnia, si lascia manipolare con fiducia e trova serenità nello stare in branco, circondato da persone ed eventualmente altri cani di sesso femminile.

La sua storia, purtroppo, è segnata da abbandono e trascuratezza. Dopo anni trascorsi in una famiglia insieme a una compagna di vita a quattro zampe, è stato ceduto a un canile, dove le sue patologie sono peggiorate. Da gennaio è stato preso in carico dalla nostra associazione e, da giugno, vive in stallo casalingo a Ravenna. Nel tempo, la sua dolcezza e la sua forza hanno commosso tante persone: per lui sono state organizzate raccolte fondi ed eventi solidali, segno di quanto abbia saputo toccare i cuori di chi lo ha conosciuto.

Yoshi convive con la leishmaniosi e presenta alcune problematiche di salute che richiedono somministrazione di farmaci e cure regolari. Nulla di insormontabile: con l’aiuto e il supporto della nostra associazione – che garantisce assistenza continua, copertura delle cure veterinarie e, se necessario, un aiuto per la gestione quotidiana – Yoshi può condurre una vita serena e piena.

Oggi, però, la situazione è molto urgente: lo stallo in cui si trova non potrà proseguire ancora a lungo e non vogliamo che torni in un box, le sue condizioni di salute peggiorerebbero in maniera drastica. Dopo tutto ciò che ha passato, Yoshi merita finalmente una casa, una presenza amorevole e un posto sicuro dove sentirsi parte di una famiglia. Chiunque possa offrirgli accoglienza o desideri informazioni può contattare: