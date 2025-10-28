“Il Pd svende il nostro territorio candidando i baresi”, De Santis: “manifesti provano che disturbiamo i poteri forti”

“Questi manifesti sono la prova evidente che la nostra presenza sta dando fastidio a poteri che sono consolidati sul territorio, quegli stessi poteri che vogliamo scardinare. Quei manifesti sono la conferma e la dimostrazione che avevamo ragione e che stiamo lavorando bene e continueremo a farlo”. E’ quanto afferma Domenico De Santis, segretario del Partito democratico in Puglia e candidato alle prossime elezioni regionali come consigliere. De Santis commenta i manifesti affissi la scorsa notte a Barletta che accusano il Pd di aver svenduto il territorio a un candidato barese.

“I manifesti, abusivi e affissi illegalmente, che ho segnalato alla questura della Bat, sono lo strumento di chi non ne ha altri e che non ha avuto neppure il coraggio di firmarli, di metterci la faccia, come invece stiamo facendo noi nella Bat, ogni giorno”, rimarca. “Le affissioni ci danno anche la possibilità di dire che stiamo facendo la cosa giusta, perché siamo qui per non svendere la Bat agli interessi del potente di turno ma per difendere il territorio da nuove discariche, dalla cementificazione selvaggia delle città, per difendere i comuni murgiani dall’isolamento e per costruire il futuro dei giovani della Bat”, continua De Santis. “Siamo al servizio delle persone, dei cittadini e delle cittadine e in questa campagna elettorale denunceremo ogni distorsione e ogni illegalità”, conclude.